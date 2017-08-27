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И. Воробьёв: матч с “Ладой” напоминал американские горки, Григоренко молодец

27 августа 2017, воскресенье. 19:13 Хоккей

Главный тренер магнитогорского “Металлурга” Илья Воробьёв прокомментировал волевую победу над “Ладой” (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ и дебют за команду нападающего Игоря Григоренко.

«Впечатления от матча такие, что по большей части мне игра напоминала американские горки. Рад, что ребята вытащили игру.

Игорь Григоренко провёл первый матч, учитывая, что много не играл, сыграл прилично. Будем смотреть дальше. Пока он потренировался, сыграл сегодня на характере, оценивать будем после второй игры, а сегодня он молодец. Проблем со здоровьем у него нет", — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

«Магнитка» одержала волевую победу над «Ладой», Григоренко набрал два очка
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Лада ХК Металлург Мг Игорь Григоренко Илья Воробьёв
Новости. Хоккей
27 августа 2017, воскресенье
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