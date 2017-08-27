«Локомотив» в овертайме уступил «Йокериту», Кронвалль сделал три передачи

«Локомотив» потерпел поражение от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 3:4 ОТ. Защитник «Локомотива» Стаффан Кронвалль набрал три ассистентских балла.

«Локомотив» одолеет «Йокерит». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео Московское «Динамо» отойдёт от пятничного шока, «Трактор» выиграет уральское дерби. И ещё четыре прогноза, в которые вы не поверите.

Счёт в первом периоде открыл Никлас Йенсен, однако затем «Йокерит» дважды был наказан за удаления, которые реализовали Якуб Накладал и Максим Тальбо. Во второй двадцатиминутке Брайан О'Нилл сравнял счёт, а Джон Норман вновь вывел «джокеров» вперёд. В середине третьего периода Петри Контиола сравнял счёт. В овертайме верх взял «Йокерит», победную шайбу забросил Брайан О'Нилл.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Вы также можете посмотреть видеообзор матча на официальном сайте КХЛ.