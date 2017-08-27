Бабенко: был бы особенно рад первой шайбе в КХЛ, если бы «Лада» выиграла

Нападающий «Лады» Егор Бабенко прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» со счётом 4:5 и свой гол.



“Установка на игру была не зажиматься к воротам, играть в свою игру. Нам было по силам выполнять установку, первые два периода здорово начали, но ненужные удаления, ненужные голы сломали игру. На момент, предшествовавший первому голу “Магнитки”, не обращали внимания, игра есть игра. Независимо от этого надо выходить и играть.

Перед третьим периодом надо было выходить, показывать свою игру, давить на ворота соперника, больше времени проводить в их зоне. Вроде всё было нормально, но такое бывает — случился рикошет, пропустили четвёртый гол.

Сильных положительных эмоций от первой шайбы не испытываю, команда проиграла. Рад, что забил, но был бы особенно рад, если бы команда выиграла, командный результат — самое главное”, — передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.