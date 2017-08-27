Знарок: СКА допустил в матче с «Витязем» кучу ошибок

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Витязем» по буллитам со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая, сложная для нас игра была, совершили кучу ошибок, которые нельзя допускать. Были моменты, когда надо было забивать. Сейчас все команды готовы физически и играют сильно», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

«Армейская» команда потеряла первые очки в чемпионате за четыре игры, на счету «Витязя» два поражения в первых трёх встречах.