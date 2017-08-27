Кудашов: игра с «Йокеритом» была равная, исход матча решили нюансы

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал поражение своей команды в матче с «Йокеритом» (3:4 ОТ).

«Считаю, это была равная игра. Маленькие детали сегодня, как и в игре с ЦСКА, решили исход игры. Думаю, болельщикам эти нюансы не интересны.

Почему после третьей шайбы не вернулись к игре в четыре звена? Очень трудно игрокам, которые пропускают смены, возвращаться обратно в игру. Не считаю, что ошибки в конце были из-за усталости наших лидеров", — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.