Гусев: СКА не забил много моментов, но Шестёркину сказали: «Молодец!»

Нападающий СКА Никита Гусев прокомментировал победу над «Витязем» со счётом 4:3 Б в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Много моментов не забили. После первого периода было преимущество по броскам в нашу пользу, но должны были реализовывать моменты. Разница в игре «Витязя» сейчас и в плей-офф? Я особой разницы не заметил. Стреляющую пушку после голов я заметил, но это не отвлекает.

В овертайме был момент: не забил сам, искал партнёра. Просто хотел, чтобы вратарь сел и на движении ему бросить. Он в бросок не поверил, поэтому пришлось ехать дальше. А потом уже загубил момент. Шестёркину сказали: «Молодец!», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.