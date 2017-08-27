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Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

27 августа 2017, воскресенье. 20:30 Хоккей

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.

7 лучших стартов в истории КХЛ. Кто повторит?
На кого в этом сезону нужно равняться «Нефтехимику», «Сибири», «Авангарду», «Ак Барсу» и СКА.

Сергей Мозякин («Металлург» Мг)

Видео гола Мозякина также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Джастин Фонтейн («Динамо» Мн)

Видео гола Фонтейна также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Сергей Широков (СКА)

Видео гола Широкова также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Минск ХК Металлург Мг ХК СКА Джастин Фонтейн Сергей Мозякин Сергей Широков Опрос
Новости. Хоккей
27 августа 2017, воскресенье
23:12 Киселевич, Нестеров, Капризов — единственные игроки ЦСКА, сыгравшие все 4 матча
22:59 Новотны: матч с «Магниткой» показал, что «Лада» может играть на равных со всеми
22:44 Генеральный директор Лиги чемпионов: обсуждали участие КХЛ, это возможно
22:19 Павлович: «Динамо» пока не прёт, в ближайших играх докажем, что можем забивать
21:57 О'Нилл: «Йокерит» будет доволен итогом поездки, если возьмёт ещё 3 очка в Москве
21:55 Защитник минского «Динамо» Денисов получил травму нижней части тела
21:31 Кашпар: грустно, что «Динамо» не заплатило по долгам и спокойно играет в КХЛ
21:25 Дуайер: ЦСКА — один из фаворитов КХЛ, и минское «Динамо» играло великолепно
21:15 Никитин: победа в таком тяжёлом матче — хороший опыт для ЦСКА
21:10 Защитник «Слована» Баркер оштрафован за удар в голову в матче с «Локомотивом»
20:59 Хиетанен: победа над «Слованом» придаст нам уверенности, она не была лёгкой
20:58 Энрот: минское «Динамо» приняло вызов и хорошо играло с ЦСКА весь матч
20:50 Брюквин: игроки «Динамо» поняли, что надо придерживаться своего направления
20:38 В. Воробьёв: Бицадзе получил травму, у него что-то с плечом
20:32 Ржига: «Слован» начал подготовку 14 дней назад, это наша ошибка
20:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
20:17 Дергачёв: исполнение гимна а капелла — воспоминания на всю жизнь, нет слов
20:15 Яковлев: можно взять за традицию исполнять в Петербурге гимн а капелла
20:13 Гусев: СКА не забил много моментов, но Шестёркину сказали: «Молодец!»
20:10 Белов: не заметил, что этот СКА слабее того, который был в прошлом сезоне
20:00 Кудашов: игра с «Йокеритом» была равная, исход матча решили нюансы
20:00 Московское «Динамо» одержало победу над «Слованом», Карсумс набрал два очка
19:55 Ялонен: пока только «Локомотив» забил нам при 5 на 5, претензий к защитникам нет
19:50 Знарок: СКА допустил в матче с «Витязем» кучу ошибок
19:44 Бабенко: был бы особенно рад первой шайбе в КХЛ, если бы «Лада» выиграла
19:41 СКА потерял первые очки в чемпионате, обыграв «Витязь» лишь по буллитам
19:35 Аболс: «Лада» играла временами солидно, получилось красивое поражение
19:34 «Локомотив» в овертайме уступил «Йокериту», Кронвалль сделал три передачи
19:28 Гол и передача Светлакова помогли ЦСКА взять верх над минским «Динамо»
19:27 Игроки «Лады» Филатов, Белоусов и Маленьких выбыли из-за травм
19:13 И. Воробьёв: матч с “Ладой” напоминал американские горки, Григоренко молодец
18:50 Крикунов: игра с «Трактором» получилась боевая, «Автомобилисту» повезло больше
18:38 Гатиятулин: надеюсь, к следующей игре атака «Трактора» станет более раскованной
18:30 Хасанов: «Красной Армии» была необходима победа на молодёжном КМ
18:30 Морозов: разговариваем о том, чтобы проводить КМ в Сочи на постоянной основе
18:23 «Магнитка» одержала волевую победу над «Ладой», Григоренко набрал два очка
18:12 Тренер МОДО: один свисток изменил ход финала молодёжного КМ
18:11 Есмантович: у всех в «Красной Армии» есть стержень для игры на высочайшем уровне
17:54 «Локомотив» купит оборудование для HD-трансляций на средства от обмена Гаврикова
17:52 Рыбаков: «Трактор» хорошо начал, но потом переволновался, пошли нелепые удаления
17:28 Павел Подлубошнов признан MVP молодёжного Кубка мира
17:18 Кубок мира среди молодёжных клубных команд пройдёт в 2018 году в Сочи
17:14 «Красная Армия» завоевала молодёжный кубок мира, одолев в финале МОДО
17:01 Гол Рыбакова не спас «Трактор» от поражения в матче с «Автомобилистом»
16:52 Михаил Бицадзе дебютирует в КХЛ в матче московского «Динамо» со «Слованом»
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