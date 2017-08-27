Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.

7 лучших стартов в истории КХЛ. Кто повторит? На кого в этом сезону нужно равняться «Нефтехимику», «Сибири», «Авангарду», «Ак Барсу» и СКА.

Сергей Мозякин («Металлург» Мг)

Видео гола Мозякина также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Джастин Фонтейн («Динамо» Мн)

Видео гола Фонтейна также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Сергей Широков (СКА)

Видео гола Широкова также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Вы также можете принять участие в опросе в PlayBuzz.