Брюквин: игроки «Динамо» поняли, что надо придерживаться своего направления

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин рассказал о своих впечатлениях от победы над «Слованом» со счётом 4:2.



«Всё зависело от нас, нельзя было терять нить игры. Нам нужно продолжать играть надёжно в обороне, а шансы всегда найдутся. Сегодня нам хорошо игралось, но есть момент сыгранности, немного недопонимания. Надо выполнять тренерскую установку и иметь определённый план игры, тогда всё получится.

С ЦСКА вышла провальная игра, мы провалили второй период. Есть моменты, которые нам нужно реализовать, есть то направление, которого должны придерживаться. Хорошо, что мы это поняли в начале сезона, будем над этим работать. В обороне надо поправить игру, стараться не терять шайбу в средней зоне, переводить игру в зону соперника. Последний гол подпортил настроение, хотелось победить со счётом 4:1. Слован — сильная команда, но мы были сильнее», — передаёт слова Брюквина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.