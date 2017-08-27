Хиетанен: победа над «Слованом» придаст нам уверенности, она не была лёгкой

Защитник московского «Динамо» Юусо Хиетанен отметил, что победа в матче со «Слованом» (4:2) далась бело-голубым нелегко и что команда старалась играть проще.

«Хорошая победа. У нас было много голевых моментов. Мы рады, что завоевали три очка. Это были неплохие 60 минут от нас, очень хорошая игра. «Слован» — очень хорошая команда, но мы также сыграли здорово. У нас были лёгкие моменты для того, чтобы забить. Хорошо контролировали шайбу, старались сыграть попроще и забить как можно больше. Матч не был лёгким, команда гостей билась и сопротивлялась. Но эта победа придаст нам уверенности. Будем готовиться к следующему матчу», — передаёт слова Хиетаена корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.