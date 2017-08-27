Никитин: победа в таком тяжёлом матче — хороший опыт для ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над минским «Динамо» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Игра получилась очень тяжёлой. Минская команда доставила нам много проблем — действовала очень хорошо. Может, сегодня нам где-то не хватило концентрации, и поэтому матч получился вязким. Вдобавок многочисленные глупые удаления ломали нашу игру. То, что мы смогли выиграть такой тяжёлый поединок, — хороший опыт для парней», — цитирует Никитина пресс-служба «Динамо».

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