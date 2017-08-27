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Дуайер: ЦСКА — один из фаворитов КХЛ, и минское «Динамо» играло великолепно

27 августа 2017, воскресенье. 21:25 Хоккей

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от ЦСКА со счётом 1:2 ОТ.

«Мне кажется, команда играла великолепно, поскольку соперник — один из фаворитов в КХЛ. Мы хорошо действовали на протяжении 60 минут, к сожалению, в конце немного не хватило концентрации, также было много удалений. Но, несмотря на результат, доволен игрой всех звеньев.

Мы не реализовали множество моментов на протяжении всей встречи: были как минимум две стопроцентные голевые возможности. К сожалению, нам тяжело даются голы, и нам трудно найти свою игру в большинстве, поэтому будем улучшать этот компонент.

Безусловно, хотелось набрать больше очков. Кроме первого, проигранного «Йокериту» матча, следующие шесть периодов были хороши. Мы должны принимать лучшее из того, что случилось. Сезон очень скоротечный: сейчас предстоит пять матчей на выезде, и надо прибавлять от игры к игре. Думаю, будем завоёвывать свои очки", — цитирует Дуайера пресс-служба клуба.

Вы также можете посмотреть видео пресс-конференции на официальном канале клуба в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Минск ХК ЦСКА Горди Дуайер
Новости. Хоккей
27 августа 2017, воскресенье
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