Кашпар: грустно, что «Динамо» не заплатило по долгам и спокойно играет в КХЛ

Нападающий «Слована» Лукаш Кашпар прокомментировал ситуацию с задолженностью по зарплате от московского «Динамо» и выразил надежду, что добьётся выплат в суде.

«КХЛ даже не хочет общаться с нами». Игроки «Динамо» борются за свои деньги Капитан московского «Динамо» Алексей Терещенко и голкипер Александр Ерёменко рассказали о проблемах с выплатой зарплат.

«Да, „Динамо“ по-прежнему должно мне деньги, много денег. Мне не заплатили за два месяца, также я не получил бонусы. Это очень грустная ситуация, что клуб не рассчитался с хоккеистами, но спокойно может играть в КХЛ. Вместе с другими игроками я пытаюсь решить вопрос. Надежда жива, уверен, что „Динамо“ заплатит по счетам. Насколько понимаю, вопрос уже будет решаться в общегражданскому суде, и это хорошо», — цитирует Кашпара «Р-Спорт».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».