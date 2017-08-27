Защитник минского «Динамо» Денисов получил травму нижней части тела

Защитник минского «Динамо» Владимир Денисов выбыл с травмой нижней части тела, сообщил главный тренер команды Горди Дуайер.



«У Владимира травма нижней части тела, о которой мы узнали лишь сегодня после обеда. Пока не знаю, насколько серьёзно повреждение. Какое-то количество матчей он пропустит, но сейчас я не готов сказать точно», — цитирует Дуайера пресс-служба клуба.

«Зубры», которые начали сезон с трёх поражений, отправляются на пятиматчевый выезд, где встретятся со «Слованом», «Спартаком», «Северсталью», ХК «Сочи» и «Торпедо».