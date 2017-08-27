О'Нилл: «Йокерит» будет доволен итогом поездки, если возьмёт ещё 3 очка в Москве

Нападающий «Йокерита» Брайан О'Нилл прокомментировал победу над «Локомотивом» со счётом 4:3 ОТ и свой дубль.

«Я счастлив, у меня гора упала с плеч. Здорово, что получилось хорошо начать сезон. Это важная победа для нас. Если мы увезём из Москвы ещё три очка, будем очень довольны результатом поездки», — цитирует О'Нилла пресс-служба клуба.

Команда Юкки Ялонена начала сезон с разгрома минского «Динамо» (6:1), поражения от СКА (0:2) и победы в Ярославле, выезд продолжится матчами в Москве с «Динамо» и «Спартаком». Затем, после трёхдневной паузы, «Йокерит» отправится на Дальний Восток, где сыграет с «Куньлунь Ред Стар», «Амуром» и «Адмиралом».