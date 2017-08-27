Генеральный директор Лиги чемпионов: обсуждали участие КХЛ, это возможно

Генеральный директор хоккейной Лиги чемпионов Мартин Бауманн поделился мнением о возможном участии в турнире клубов КХЛ.



«Мы бы хотели привлечь КХЛ к участию в турнире. Мы это обсуждали, это возможно. В этом сезоне не получилось, потому что он олимпийский, календарь в КХЛ очень плотный. Логистика не позволила.



Лига чемпионов увеличила призовой фонд, в будущем это может привлечь больше россиян. Затраты играют важную роль, в КХЛ есть команды во Владивостоке и Китае. Если, например, „Адмирал“ попадёт в Лигу чемпионов, будет трудно организовать матч из-за дальних расстояний», — цитирует Бауманна Sportti.

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