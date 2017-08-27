Киселевич, Нестеров, Капризов — единственные игроки ЦСКА, сыгравшие все 4 матча

В четырёх стартовых матчах регулярного чемпионата КХЛ-2017/18 тренерский штаб ЦСКА задействовал 29 хоккеистов (2 вратаря, 10 защитников, 17 нападающих).

Единственными игроками в составе «армейцев», сыгравшими все четыре матча, стали защитники Богдан Киселевич, Никита Нестеров и нападающий Кирилл Капризов. Киселевич при этом является лидером команды по среднему времени на площадке за игру – 22 минуты и 35 секунд.

Для сравнения другой фаворит Западной конференции СКА задействовал в четырёх стартовых матчах 26 игроков (2 вратаря, 10 защитников, 14 нападающих), из которых 9 провели все игры.

ЦСКА в четырёх играх одержал победы над «Локомотивом» — 2:1 Б, московским «Динамо» — 6:1, минским «Динамо» — 2:1 ОТ и потерпел поражение от СКА – 2:4.



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