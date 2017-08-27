Экман-Ларссон: в роли капитана просто буду собой, не хочу никого изображать

Защитник «Аризоны Койотс» Оливер Экман-Ларссон прокомментировал своё назначение капитаном клуба после ухода Шейна Доана.



«Надеюсь, что я уже готов получить капитанскую нашивку. Никогда не знаешь, как повернётся ситуация. Я просто буду собой, не собираюсь изображать из себя какого-то другого человека. Поскольку я получил звание капитана, иногда думаю, что всё, что я делал на протяжении последних семи лет, было правильным. Кажется, в моей жизни происходит что-то новое», — приводит слова хоккеиста NBC Sports.

Экман-Ларссон: обо мне станут больше говорить, если «Аризона» будет побеждать