Хендрикс: не могу дождаться встречи с игроками «Виннипега»

Нападающий Мэтт Хендрикс прокомментировал подписание контракта с «Виннипег Джетс». Соглашение между канадским клубом и 36-летним игроком рассчитано на один год, зарплата составит $ 700 тыс.



«Очень рад присоединиться к организации „Виннипег Джетс“. Не могу дождаться встречи с парнями и удачного старта в сезоне», — написал Хендрикс в своём «твиттере».



В последние сезоны Хендрикс выступал за «Эдмонтон Ойлерз». В прошлом сезоне набрал 7 (4+3) очков в 42 матчах. В общей сложности на уровне Национальной хоккейной лиги хоккеист провёл 521 матч, в которых набрал 100 (49+51) очков.

Мэтт Хендрикс подписал однолетний контракт с «Виннипегом» на $ 700 тыс.