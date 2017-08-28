И. Григоренко: пробный контракт на меня не давит, уверен в своих силах

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Игорь Григоренко поделился впечатлениями после матча с «Ладой» (5:4), в котором он набрал 2 (1+1) очка.



«Вполне нормально чувствую себя после игры, ничего необычного, не первый же год играю. Хорошо, что нам сегодня удалось переломить ход матча, а свою игру мне оценивать сложно, работал на благо команды. Взаимопонимания с Сергеем Мозякиным и Яном Коваржем особо искать не надо, главное — таким мастерам не мешать. Момент с пробным контрактом на меня никак не давит, я уверен в себе и своих силах», — цитирует игрока «Р-Спорт».



«Магнитка» одержала волевую победу над «Ладой», Григоренко набрал два очка