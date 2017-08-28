Экс-защитник «Магнитки» Ли подписал пробный контракт с «Лос-Анджелесом»

Экс-защитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли подписал пробный контракт с «Лос-Анджелесом». Об этом сообщает журналист Джон Ховен.



«Какие у Ли шансы закрепиться? Меньше 20 процентов. Посмотрите на его конкурентов. Минимум девять игроков претендует на семь позиций в составе. Но всё возможно», – отметил Ховен.



В сезоне-2016/17 хоккеист набрал 86 (15+71) очков в 78 матчах. Ли – двукратный обладатель кубка Гагарина и рекордсмен чемпионатов СССР и России по результативности за сезон для защитников. В составе сборной Канады он завоевал серебряные медали ЧМ-2017.