Плющев: ЦСКА простоватый, «Ак Барс» скучноватый, «Салават» упростил игру

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев поделился впечатлениями от игры фаворитов на старте 10-го сезона КХЛ.

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«Санкт-Петербург стартовал легко — на волне победы в Кубке открытия. И уже ушёл в небольшой отрыв от тройки конкурентов. Наверное, многие ждали такого старта от ЦСКА, который летом провел мощную селекционную работу. Но поражение от СКА в первой встрече несколько выбило «армейцев» Москвы из колеи. Они могут занести себе в актив только один матч из четырёх — разгром московского «Динамо». А вот с Ярославлем и Минском были равные игры. В матче со СКА увидел тот простоватый ЦСКА, который мы наблюдали все последние годы. Летом нам говорили, что в тактическом плане команда будет меняться и использовать огромные резервы. Пока команда работает на старых дрожжах и схемах. Хотелось бы видеть в исполнении ЦСКА более творческий хоккей.

У Ярославля тоже очень качественный состав, хотя, может быть, не все правильно оценивают потенциал «Локомотива», чуть его занижают. Есть определённые резервы в психологии, нужно больше верить в свои силы. «Йокерит»? В предыдущие годы в его исполнении мы каждый раз видели функциональное проседание — чаще всего на втором отрезке сезона. Посмотрим, что будет сейчас.

Не ожидал, что «Салават» столь быстро начнёт оправдывать мои негативные прогнозы. Пять пропущенных шайб в домашнем матче с «Амуром» настораживают. «Салават» упростил игру. Уфа располагает всеми возможностями играть ярче, глубже, сложнее. Едва ли не в идеальных условиях в «Йокерите» Вестерлунд мало чего добился, каждый сезон обвиняя в своих неудачах арбитров.

Мы в тактическом плане излишне упрощаем наш хоккей, теряем традиции комбинационной игры. На Востоке стилистически мне наиболее интересна «Магнитка», но она потеряла четырёх ведущих игроков. На мой взгляд, скучновата Казань, у которой каллиграфический оборонительный почерк. В рельсовый хоккей при новом тренерском штабе будет играть неплохо укомплектованный «Авангард», — цитирует Плющева Russia-Hockey.

Плющев: «Авангард» не претендент на титул, трансферная кампания не показатель

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