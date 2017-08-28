«Бостон» предложил Пастрняку семилетний контракт на $ 42 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон» предложил форварду Давиду Пастрняку контракт на 7 лет с зарплатой 6 миллионов долларов за сезон. Об этом информирует журналист Boston Globe Кевин Пол Дюпон. 21-летний чешский нападающий в настоящее время находится в статусе ограниченно свободного агента.



В прошлом сезоне Пастрняк провёл 75 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал 70 (34+36) очков. В шести матчах розыгрыша Кубка Стэнли на счету хоккеиста две заброшенные шайбы и два голевых паса.

Генменеджер «Бостона»: мы не будем обменивать Пастрняка