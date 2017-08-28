Представитель Зарипова не будет давать комментарии по ситуации с допингом

Представитель экс-нападающего казанского «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга» Даниса Зарипова в Северной Америке Дэн Мильштейн отказывается давать комментарии по ситуации с отстранением хоккеиста на два года в связи с употреблением допинга. Об этом информирует журналист Sportsnet Эллиот Фридман.



Зарипов может стать неограниченно свободным агентом, к нему есть интерес в НХЛ

Сообщается, что Мильштейн ждёт официальных заявлений. Ранее появились сведения, что в Зарипове заинтересованы два клуба Национальной хоккейной лиги– новичок «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».