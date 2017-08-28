Капанен: лагерь «Торонто» обещает быть тяжёлым, но я готов

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс»Каспери Капанен поделился ожиданиями от сезона-2017/18.



«Прошлый сезон остался в прошлом. Я начинаю с тех же позиций, что и остальные. Лагерь обещает быть тяжёлым, но я к этому готов. Я хочу просто оставаться здоровым и быть в наилучшей форме. Всегда сложно завоевать место в составе, особенно сейчас, когда в «Торонто» такая группа игроков. Это будет проблемой.



24-й номер? Я носил его раньше, но в какой-то момент сменил из уважения к отцу. Сейчас я снова с ним, и всё хорошо», – цитирует игрока Toronto Sun.

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