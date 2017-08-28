Лепистё: в двух моментах Рамо спас «Йокерит», дали ему за это лишний кусок пиццы

Защитник «Йокерита» Сами Лепистё рассказал, благодаря чему удалось одержать гостевую победу над «Локомотивом» (4:3 ОТ).



«Главная причина — мы забили больше шайб (улыбается). А если серьёзно, это была приличная игра для обеих команд. „Локо“ отлично сыграл в большинстве, мы в итоге тоже неплохо. Инициатива переходила от одних к другим, на рубеже первых двух периодов хозяева могли уйти далеко вперёд, затем уже мы. Можно сказать, сегодня была маленькая битва.

Для нас было хорошо начинать овертайм в большинстве, один такой подарок «Локомотив» нам всё же сделал. Затем ещё сломалась клюшка у Контиолы, не повезло соперникам, зато повезло нам. Получив такое преимущество, мы обязаны были его реализовать. А потом ещё и вратарь шайбу сначала поймал, но выпустил за спину.

Во втором периоде у нас было два момента, чтобы забить фактически в пустые ворота. Не знаю, что пошло не так, наверное, надо потренировать такие моменты. Один момент был из угла, а второй стопроцентный. Не знаю, иногда ты просто промахиваешься по пустым воротам, это у всех бывает. Главное, это не помешало нам выиграть.

Дебют Рамо? Он достаточно нас выручал. У хозяев было два отличных момента, когда Рамо нас просто спас. Дали ему за это лишний кусок пиццы", — сказал Лепистё в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.