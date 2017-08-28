Беляев: когда узнали, сколько Ландеру предложила Казань, «СЮ» пожелал ему удачи

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Роман Беляев рассказал, почему не состоялся переход в команду нападающего Антона Ландера. Шведский форвард перешёл в «Ак Барс». Также функционер рассказал о переговорах со Станиславом Галиевым.



«Ландером мы интересовались и, как нам казалось, были близки к подписанию Антона. Мы хотели его видеть в составе, наводили справки, говорили с Линусом Умарком, с которым они друзья. Ландер ехал в новую для себя лигу, и в данной ситуации вопрос был чисто финансовый. Мы сделали ему очень хорошее предложение, он бы стал самым высокооплачиваемым игроком в нашей команде, но Казань сделала такое предложение, что он сейчас входит в число самых дорогих игроков лиги по зарплате. Когда мы узнали, сколько ему предложила Казань, мы просто пожелали ему удачи.



В этой гонке было бы неправильно участвовать хотя бы по отношению к тому же Линусу Умарку. Хоккеисты же между собой общаются, они прекрасно, знают у кого какие зарплаты. Завтра Умарк пришёл бы и попросил зарплату как у Ландера. В КХЛ сейчас с каждым годом будет уменьшаться потолок зарплат, и нужно понимать, где ты будешь через сезон или два. Казань не пожалела денег, посмотрим сколько очков наберёт Ландер и сколько наберёт Умарк.



У нас ещё долго шли переговоры по Галиеву. Мы искали праворукого нападающего, и когда на рынке появился Фёдоров, мы решили подписать его, а по поводу Галиева к агентам больше не обращались. Могу сказать, что Фёдоров нам обошёлся в два раза дешевле, чем Галиев. Там ещё была сложная ситуация: хочет возвращаться Галиев или не хочет, хочет он играть в Москве или уехать в регион, потом пошли финансовые вопросы. В данном случае мы тоже решили не участвовать в этой гонке вооружений и подписать того игрока, который хотел играть у нас и кого мы хотели видеть в составе. Возможно, с Фёдоровым были самые простые переговоры», — цитирует функционера «БИЗНЕС-Online».

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