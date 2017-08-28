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Рыбин: россиян принципиально хотят наказывать за допинг как можно больше

28 августа 2017, понедельник. 10:30 Хоккей

Нападающий «Северстали» Максим Рыбин рассказал, как сдал положительную пробу в начале февраля 2012 года накануне Шведских игр. 29 июня хоккеист был дисквалифицирован РУСАДА на три месяца.

«Сама по себе ситуация с положительной допинг-пробой была странной, я сдал её, а через несколько дней мне ехать в сборную. Я же знал, что мне ехать в национальную команду, где проверять будут практически всех. Наверное, в 28 лет я не дурачок и понимал, что глупо так себя вести. Как попало вещество в организм, сложно сказать. Так же, как и в ситуации с Зариповым.

Сейчас просто — раз россияне, так точно допинг. Не дают шансов доказать свою невиновность. Надеюсь, что Даниса оправдают, потому что надо, чтобы такие ребята играли в нашей лиге. Я ездил и в РУСАДА, но меня там никто особо и не слушал. У меня тогда тяжёлый момент в жизни был, мама умерла, многое произошло… Но всем было всё равно. Думаю, решение заранее было вынесено. Славу богу, что всего три месяца выписали дисквалификации. Если бы было что-то серьёзное, то без разговоров впаяли бы два года.

В наше время можно сделать всё что угодно. У меня на руках был вызов в сборную, это для любого хоккеиста дороже всего. Я лучше одну игру плохо сыграю, чем съем какую-нибудь таблетку и подведу всех. Такое просто в голове не укладывается. Не хочу больше об этом вспомнить. Попал — значит виноват.

Другое дело, что у меня такое ощущение, что российских спортсменов принципиально хотят наказывать как можно больше. Бегуны наказаны, на Олимпиаду не поехали, сейчас выступают под нейтральным флагом. Я не понимаю, почему вся Европа и половина Америки якобы астматики. Почему Бекстрёма поймали в Сочи на допинге, а потом он спокойно играл в НХЛ? Правила для всех должны быть едины.», — сказал Рыбин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Рыбин: зачем мне принимать допинг, когда на руках был вызов в сборную?
Нападающий Максим Рыбин — о «Северстали», допинге, Зарипове, Рыспаеве и СКА.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей Максим Рыбин Допинг
Новости. Хоккей
28 августа 2017, понедельник
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