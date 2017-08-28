На матче с «Динамо» Мн можно будет сделать фото с футбольными кубками «Спартака»

Московский «Спартак» приготовил программу для болельщиков на матч открытия 2 сентября с минским «Динамо». Развлекательные мероприятия пройдут как внутри арены в «Парке Легенд», так и на площади перед ней. Клуб назвал 11 причин прийти 2 сентября на премьеру сезона-2017/18.



1. В 14:30 на площади перед ареной начнётся выступление кавер-группы «Радио Лора»;



2. В это же время начнётся программа цирка «Аквамарин»;



3. У всех болельщиков будет возможность попробовать «Красно-белый бургер» от партнёров «True Burgers»;



4. На площади перед ареной самая разнообразная еда и напитки — мороженое «Чистая линия», хот-доги от «Delivery club», лимонадный бар «Homemadelemonade», картошка от «Серф-фрайс» и качественная и вкусная еда от нового партнёра — паба «Джон Донн»;



5. Внутри арены у болельщиков будет уникальная возможность сфотографироваться с трофеями футбольных одноклубников: с кубком за победу в чемпионате страны и Суперкубком;



6. В фойе второго этажа — «Шоу мыльных пузырей» и развлекательная программа для детей. Плюс — розыгрыш билетов в цирк «Аквамарин»;



7. Парк аттракционов «Happylon» до и во время матча будет развлекать детей и их родителей. Фотозона с 3D эффектом, а также возможность получить бесплатную фотографию с матча открытия. Работает детская комната с профессиональными аниматорами. Дарим купоны в парк развлечений «Happylon»;



8. Открывается «Робостанция». Говорящие и танцующие роботы научат болельщиков правильным спартаковским кричалкам. Или болельщики научат жить роботов;



9. В фойе будет работать фотозона «Раздевалка «Спартака», где пройдёт фотосессия игроков команды. Также можно будет сразиться в настольный хоккей, сыграв за «Спартак», и одолеть всех соперников в матче по флорболу;



10. В гости придут футболисты основного состава футбольного «Спартака», и в перерывах матча пройдёт автограф-сессия действующих чемпионов страны и обладателей Суперкубка;



11. В 16:45 начнётся живое выступление рэпера ST. А затем — яркое предматчевое шоу и классный хоккей от первой и до последней минуты;





В. Комаров: «Спартак» забил шесть голов, в следующей игре надо забить столько же