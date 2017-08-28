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Спортивный директор «СЮ» рассказал, что Кубалик оказался не готов к конкуренции

28 августа 2017, понедельник. 11:33 Хоккей

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Роман Беляев рассказал об отъезде форварда Доминика Кубалика в Европу. Хоккеист пополнил состав команды в межсезонье, но затем попросил отпустить его в Европу.

«Когда мы вели переговоры с его агентом, мы сказали: «Понимаешь, у нас есть пять легионеров, которые гарантированно будут в составе. Готов ли он быть шестым и доказывать своей игрой, что достоин попасть в пятёрку?» Агент сказал, что Кубалик готов и ничего не боится, что он будет биться за место в составе. Доминик приехал, тренировался, сыграл несколько матчей, но перед турниром в Уфе, когда у нас уехал Бен Скривенс и тренеры планировали попробовать ту модель игры, которую они бы использовали в сезоне, он подошёл и попросил, чтобы клуб пошёл ему навстречу и отпустил в Европу.

Причём у нас были предложения от клубов КХЛ, которые готовы были взять Кубалика. Но он хотел ехать в Европу, потому что ему тренер сборной Чехии сказал, что у него есть шанс попасть на Олимпиаду, но для этого он должен играть. Мы разговаривали с ним, и Леонид Вайсфельд, и Эркка Вестерлунд пытались объяснить ему, что минимум 25-30 матчей он сыграет в чемпионате. Но Кубалик принял решение вернуться. При этом права на Кубалика в КХЛ остаются у «Салавата Юлаева». Сам игрок сказал, что в КХЛ он хочет играть только за Уфу. Мы будем следить за ним. Нам только жалко, что он не стал соревноваться с ребятами. Он оказался психологически не готов к конкуренции. Но, может быть, он через три года вернётся и будет лидером «Салавата Юлаева», — цитирует Беляева « БИЗНЕС-Online».

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Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев Доминик Кубалик
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