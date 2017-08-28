Плэтт: приеду в сборную Беларуси, если позовут

Нападающий московского ЦСКА Джефф Плэтт объяснил, почему решил перезаключить контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги на канадский паспорт вместо белорусского. Также хоккеист отметил, что готов сыграть за сборную Беларуси.

«На самом деле это пришлось сделать для того, чтобы моей жене было легче получить визу и находиться вместе со мной. В противном случае возникало много трудностей. Фанаты могут надеяться увидеть меня в сборной Беларуси? Если позовут, то, конечно, приеду», — рассказал Плэтт.