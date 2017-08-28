Журналист: «Рейнджерс» не подписывают Ягра, Зарипов тоже хороший игрок

Журналист Адам Херман прокомментировал информацию об интересе «Нью-Йорк Рейнджерс» к нападающему Данису Зарипову.

Агент Ягра: я день и ночь работаю над контрактом Ягра и что-нибудь найду

«Говорил, что «Рейнджерс» нужно подписывать Ягра. Но этого не происходит. Зарипов тоже хороший игрок. Не помешает», – написал американский журналист в своём «твиттере».



Ранее инсайдер Sportsnet Эллиот Фридман проинформировал, что в Зарипове заинтересованы «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вегас Голден Найтс». ИИХФ наложила на Зарипова двухлетнюю дисквалификацию в связи с положительной допинг-пробой.