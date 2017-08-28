Пьянов: «Спартак» побежит, «Авангард» будет придерживаться своего хоккея

Форвард «Авангарда» Валентин Пьянов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком».

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«Поговорили с Кугрышевм и Кошелевым, почувствовали друг друга на раскатке. Переговорим ещё в раздевалке, обсудим пару моментов. Думаю, всё будет нормально. Низкая результативность? Не реализовали свои моменты. Нужно больше бросать, угрожать воротам. Обновление команды — это всё отговорки. Надо выходить и забивать.



Побеждать всегда приятно, тем более дома. Уверенность в своих силах присутствует. Чего ждать от «Спартака»? Они много голов забили в последнем матче. Думаю, побегут. Будут активно играть. Мы будем придерживаться своего хоккея», — цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале клуба в YouTube.