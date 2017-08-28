Форвард Ляпустин покинул «Нефтехимик», контракт расторгнут по соглашению сторон

Форвард «Нефтехимика» Денис Ляпустин покинул нижнекамскую команду. Об этом клуб Континентальной хоккейной лиги сообщает в своём «твиттере». Действие соглашения между игроком и нижнекамской командой прекращено по обоюдному согласию сторон.

В текущем сезоне хоккеист не провёл ни одного мачта в КХЛ. Всего же на уровне лиги Ляпустин провёл два матча и очков не набрал. В сезоне-2016/17 нападающий выступал в Высшей хоккейной лиге за «Ариаду» и «Нефтяник» — 26 матчей, 6 заброшенных шайб и 5 голевых передач в регулярном чемпионате. В плей-офф на счету игрока 6 матчей и 2 (0+2) очка.