Курашев: уверен, «Адмирал» захочет дать бой ХК «Сочи»

Тренер ХК «Сочи» Константин Курашев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом».



«Мы серьёзно готовились. Есть пословица — раненый зверь вдвойне опасен. «Адмирал» проиграл несколько матчей. Соперник полностью сконцентрирован. Уверен, он захочет нам дать бой сегодня. Мы просили ребят с первых секунд игры быть готовыми к прессингу и делать свою работу. Делать то, что мы тренировали. У «Адмирала» есть технически хорошие игроки. Хорошо контролируют шайбу, даже под давлением. Мы разбирали игру соперника в большинстве. Мы работаем над тем, как строить оборону. Победный состав не меняют. Думаю, начнём игру тем составом, который выиграл предыдущий матч», — цитирует тренера клубное телевидение.

Также видео доступно в официальном «твиттере» команды.