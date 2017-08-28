Кожевников: соперник недооценивает «Нефтехимик» и «Сибирь», в этом успех команд

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал беспроигрышную серию «Нефтехимика» и «Сибири» на старте 10-го сезона КХЛ.



«Удачный старт «Нефтехимика» и «Сибири» во многом состоялся из-за недооценки этих клубов со стороны соперника. Это только старт сезона, и ещё не все команды вошли в него. Да, здорово, что команды так начали сезон, это дополнительная интрига в чемпионате. Андрей Назаров – неплохой тренер, который умеет работать, но здесь нужно смотреть игр 10-15, и уже от результата после этих матчей будем отталкиваться, но думаю, что недооценка этих команд в большей степени привела к такому результату. Во многих командах произошли серьёзные изменения, и уже в предшествующих матчах к «Сибири» и «Нефтехимику» будет другое отношение. Не стоит забывать о новых игроках, в данный момент в этих двух коллективах тренеры смогли сплотить команду и создать связки игроков, которые могут повлиять на игру. Ещё рано делать выводы, но можно точно сказать, что в юбилейном чемпионате будет хорошая интрига.

Повторюсь, что это олимпийский год и каждый игрок хочет показать свой уровень в чемпионате, и для сборной это хорошо – конкуренция. Интрига будет и на Востоке, и на Западе, конечно, СКА и ЦСКА имеют больше возможностей, но интрига будет. Каждая команда, выходя на матчи против «армейских» команд, будет биться, как говорилось раньше, не на жизнь, а на смерть, и минское «Динамо» тому пример. У ЦСКА на протяжении этого сезона будут проблемы. Всё-таки первый год, новый тренер, практически поменялась вся команда. Нужно найти связь между игроками, «Нефтехимик» и «Сибирь» поэтому и начали так хорошо — тренеры нашли связь между игроками быстрее», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

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