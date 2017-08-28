«Барыс» и «Северсталь» определились с составами на очный матч

«Барыс» и «Северсталь» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ в Астане.
«Барыс»:
Карлссон (Кудрявцев);
Диц — Даллмэн, Доус — Вей — Фрэттин;
Семёнов — Шалапов, Жайлауов — Сен-Пьер — Пушкарёв;
Савченко — Маклюков, Акользин — Сагадеев — Лихотников;
Полохов, Маркелов — Гурков — Бельгибаев.
«Северсталь»:
Гудачек (Магарилов);
Евсеенков — Стасенко, Кагарлицкий — Чернов — Бумагин;
Кудако — Мазур, рыбин — Холик — Странски;
Вишневский — Калашников, Вовченко — Кодола — Угаров;
Хабаров, Щербина, Монахов — Карлин — Казаковцев; арлссон — Кудрявцев.
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