«Салават Юлаев» и «Куньлунь» назвали составы на матч в Уфе

«Салават Юлаев» и «Куньлунь Ред Стар» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ в Уфе.
«Салават Юлаев»:
Кареев (Скривенс);
Куляш — Гареев, Лисин — Макаров — Бодров;
Ларсен — Арзамасцев, Хартикайнен — Кемппайнен — Умарк;
Логинов — Осипов, Фёдоров — Зубов — Кокарев;
Петрищев, Скориков, Майоров — Солодухин — Коротков.
«Куньлунь Ред Стар»:
Хелльберг (Кархунен);
Кулда — Кинрейд, Дефацио — Кейн — Костицын;
Блэкер — Хлыстов, Турессон — Макаров — Мюттюннен;
Дялога — Воробей, Поникаровский — Чипчура — Брэйден;
Ибрагимов, Белльмор, Юйэнь, Локхарт.
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