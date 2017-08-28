Педан: возвращение Трямкина в Россию? Каждый решает сам, я хочу играть в НХЛ

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Андрей Педан поделился мнением о возвращении защитника Никиты Трямкина в «Автомобилист».



«Прошлый сезон не был для меня идеальным. Это хороший вызов как следует поработать летом и завоевать место в составе „Ванкувера“. Трэвис Грин — честный тренер, который никогда не приукрашивал действительность. Он знает, как работать с игроками.



Что я думаю о возвращении Трямкина? Каждый решает сам, мне особо нечего добавить. Я хочу играть в НХЛ», — цитирует игрока официальный сайт лиги.