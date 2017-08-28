Болельщики минского «Динамо» испекли торт форварду Хаудену в честь первой шайбы

Семья болельщиков минского «Динамо» преподнесла сюрприз новичку «зубров» Куинтону Хаудену, сообщает официальный сайт команды.



В честь дебютного гола канадца в составе минского клуба, который он забил в игре с «Йокеритом» (1:6), члены семьи собственноручно испекли торт в форме шайбы и вручили игроку после игры с «Витязем». Куинтон остался в восторге от неожиданного «презента».



Посмотреть видео можно также на официальном канале минского клуба в YouTube.



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