«Сибирь» дома уступила «Торпедо», потерпев первое поражение в сезоне

Новосибирская «Сибирь» на домашнем льду потерпела поражение от нижегородского «Торпедо», встреча завершилась со счётом 2:3. Команда Павла Зубова потерпела первое поражение в сезоне.
В первом периоде хозяева открыли счёт, голом отметился Йонаас Энлунд. Во втором периоде команды обменялись шайбами: у гостей удачным броском отметился Геннадий Столяров, у «Сибири» шайба на счету Александра Шарова. В третьей 20-минутке «Торпедо» забило два гола усилиями Дениса Паршина и Егора Дугина.
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