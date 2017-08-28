«Сибирь» дома уступила «Торпедо», потерпев первое поражение в сезоне

Новосибирская «Сибирь» на домашнем льду потерпела поражение от нижегородского «Торпедо», встреча завершилась со счётом 2:3. Команда Павла Зубова потерпела первое поражение в сезоне.



В первом периоде хозяева открыли счёт, голом отметился Йонаас Энлунд. Во втором периоде команды обменялись шайбами: у гостей удачным броском отметился Геннадий Столяров, у «Сибири» шайба на счету Александра Шарова. В третьей 20-минутке «Торпедо» забило два гола усилиями Дениса Паршина и Егора Дугина.



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