«Авангард» — «Спартак»: Максим Березин подрался с Александром Кузнецовым

В матче омского «Авангарда» и московского «Спартака» произошла драка. В середине второго периода Евгений Орлов провёл силовой приём против Александра Пережогина, за которого вступился Никита Лисов. Следом стычка произошла у Максима Березина и Александра Кузнецова.



Все участники конфликта получили по две минуты штрафного времени, Березин получил «2+10» за грубость.



В матче продолжается третий период, счёт в матче 2:2.



Посмотреть видео можно также на официальном сайте КХЛ.



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