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«Авангард» одолел «Спартак», одержав четвёртую победу подряд

28 августа 2017, понедельник. 18:26 Хоккей

Омский «Авангард» на домашней арене взял верх над московским «Спартаком», игра закончилась со счётом 4:2. Команда Андрея Скабелки выиграла свой четвёртый матч в сезоне из четырёх сыгранных.

После двух периодов счёт в матче был 2:2, у хозяев заброшенными шайбами отметились Валентин Пьянов и Андре Петерссон, у «Спартака» голы на счету Евгения Орлова и Александра Хохлачёва. В третьем периоде хозяева забили дважды, удачные броски сделали Кирилл Семёнов и Пётр Хохряков.

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Посмотреть видео можно также на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 августа 2017, понедельник. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
4 : 2 1:1, 1:0, 2:1
Спартак
Москва
1:0 – Пьянов (Кугрышев) – 16:50 (5x5), 1:1 – Орлов (Никонцев, Кузнецов) – 19:15 (5x5), 2:1 – Петерссон (Мартынов, Густафссон) – 30:37 (5x4), 2:2 – Хохлачёв (Лаюнен, Стоа) – 44:31 (5x3), 3:2 – Семёнов (Лисов, Лемтюгов) – 51:03 (5x5), 4:2 – Хохряков (Галимов) – 56:32 (5x5)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Спартак
Новости. Хоккей
28 августа 2017, понедельник
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