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Алексеев: в игре с «Торпедо» у «Сибири» были более-менее слаженные действия

28 августа 2017, понедельник. 18:38 Хоккей

Защитник «Сибири» Константин Алексеев прокомментировал поражение от «Торпедо» (2:3).

«На мой взгляд, сегодня у «Сибири» уже были более-менее слаженные действия. Эта игра была самая интересная за домашнюю серию. Мы настраивались на «Торпедо, хотели держать борьбу. Не всё получалось. Мы давно работаем над позиционными атаками. Постепенно это приносит свои плоды. Надеюсь, подобных ситуаций в нашей игре будет больше. Проблемы с началом атак у нас как были, так и остались. Девять очков — это хороший результат для четырёх игр. У нас и сегодня были моменты, могли зацепить очки», — сказал Алексеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

«Сибирь» дома уступила «Торпедо», потерпев первое поражение в сезоне
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Сибирь ХК Торпедо
Новости. Хоккей
28 августа 2017, понедельник
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