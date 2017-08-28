Кундратек: «Торпедо» не боится фаворитов, готово дать бой ЦСКА и СКА

Защитник нижегородского «Торпедо» Томаш Кундратек прокомментировал выездную победу своей команды над новосибирской «Сибирью» (3:2) и поделился впечатлениями от хоккейного сезона.



«Матч с «Сибирью» выдался очень непростым, всё было словно на качелях — то вверх, то вниз. Соперник открыл счёт, мы смогли забить в большинстве и не сломались, когда пропустили в конце второго периода. Гол в начале третьей двадцатиминутки прибавил уверенности, и я очень рад, что мы смогли одержать победу. В Новосибирске очень шумно на стадионе, болельщики здорово поддерживают свою команду, но и в Нижнем зрители здорово болеют, я оценил их старания во время предсезонных матчей.



Лично для меня переход в «Торпедо» — это хороший шанс проявить себя в сильной команде. Никаких персональных планок по результативности я не ставлю, цель только одна – чтобы команда попала в плей-офф и смогла побороться за кубок Гагарина. Мы не боимся фаворитов и готовы дать бой лидерам Западной конференции СКА и ЦСКА. Были ли мысли о том, чтобы побороться за место в сборной Чехии на Олимпиаде? Пока я об этом не думаю, пытаюсь сфокусироваться на выступлениях за клуб», — сказал Кундратек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Сибирь» дома уступила «Торпедо», потерпев первое поражение в сезоне