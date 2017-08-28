Евгений Артюхин подписал контракт с московским «Динамо»

Нападающий Евгений Артюхин заключил контракт с московским «Динамо», информирует официальный сайт клуба.



Соглашение с 34-летним хоккеистом рассчитано на один год.



Прошедший сезон Евгений провёл в новосибирской «Сибири», где сыграл 54 матча и набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности "-14". В московском «Динамо» Артюхин будет выступать под 44-м номером. Всего в Континентальной хоккейной лиге нападающий провёл 335 матчей, в которых набрал 91 очко (42+49) при показателе полезности "+11."



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