«Северсталь» проиграла «Барысу», потерпев четвёртое поражение в одну шайбу

Астанинский «Барыс» на домашней арене переиграл череповецкую «Северсталь», встреча завершилась со счётом 4:3. Команда из Череповца проиграла все четыре свои игры в чемпионате-2017/18, каждая встреча была проиграна с разницей в один гол.
В составе хозяев дубль на свой счёт записал Найджел Доус, ещё по голу забили Даррен Диц и Талгат Жайлауов. В команде Александра Гулявцева заброшенными шайбами сумели отметиться Александр Бумагин, Дмитрий Кагарлицкий и Максим Рыбин.
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