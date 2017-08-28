Скабелка: «Авангард» не смог переключиться на «регулярку», сезон начали рутинно

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи со «Спартаком» (4:2) и прокомментировал первую домашнюю серию сезона.



«Могу поблагодарить ребят за характер, за желание играть друг за друга. Несколько неожиданно произошла накладка предсезонных турниров в августе на начало чемпионата. Провели за короткий отрезок восемь домашних матчей, это многовато. На турнире имени Блинова уже играли практически в режиме чемпионата, провели те игры на эмоциях, забросили много шайб, и в сезоне немного пошла рутина. Можно сказать, что из-за этого не смогли переключиться с предсезонки на «регулярку».



Что касается игры, то было непросто, во втором периоде был момент, когда соперник здорово играл в нашей зоне, не давал нам смениться. Но после тайм-аута удалось успокоить ребят, довели встречу до победы. Ещё раз хочу поблагодарить команду за работу.



Сегодня намеренно разбили все тройки, у наших игроков есть микроповреждения, которые не позволили им выйти на лёд. Илья Михеев сыграет с ЦСКА, надеюсь, что Сундстрём и Фисенко тоже выйдут в Москве.



По итогам домашней серии, конечно, я доволен результатом, а что касается качества – все игры получились разные. Надеюсь, теперь мы нормально вольёмся в чемпионат», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» одолел «Спартак», одержав четвёртую победу подряд