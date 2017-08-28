Семёнов: рад, что забил победный гол, но хочу отметить передачу Лемтюгова

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов подвёл итоги встречи со «Спартаком» (4:2) и рассказал о своей заброшенной шайбе.



«Авангард» сегодня давил соперника, нужно было забросить гол, чтобы приблизить победу. Рад, что у меня это получилось. Хотя здесь нужно отметить классную передачу Лемтюгова, в том эпизоде у нас получилось отличное взаимопонимание. Я поехал на ворота, мы увидели друг друга взглядом, и оставалось только подставить клюшку. Не могу сказать, что команда встала во втором периоде. Просто допускали больше ошибок, теряли шайбу в средней зоне, и это приводило к атакам на наши ворота.



Доволен итогом домашней серии, взяли достаточно очков, но были игры, где могли выигрывать и в основное время. Перед выездом главное — восстановиться, отдохнуть и потом уже готовиться к следующим соперникам. У нас все ребята в хорошей форме, все друг друга поддерживают, независимо от того, кто играет, а кто нет. Мы все бьёмся за команду и хотим выигрывать», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» одолел «Спартак», одержав четвёртую победу подряд