Грин: Маркстрёму нужно доказать, что он основной вратарь «Ванкувера»

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин поделился мнением о перспективах вратаря Якуба Маркстрёма. Голкипер уже работал с тренером Трэвисом Грином в 2015 году в АХЛ. Тогда фарм-клуб «Ванкувера» вышел в финал розыгрыша Кубка Колдера.



«Я хорошо знаю Маркстрёма. Я работал с ним в похожей ситуации. Тогда ему также надо было сделать шаг вперёд. Он должен был доказать, что готов играть в НХЛ, и он справился. Теперь ему надо доказать, что он может стать основным вратарём», — приводит слова хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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