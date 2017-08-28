Защитник Виктор Антипин будет выступать в «Баффало» под 93-м номером

Защитник Виктор Антипин будет выступать в «Баффало Сэйбрз» под 93-м игровым номером, информирует официальный сайт команды. Игрок подписал в мае однолетний контракт с клубом.



24-летний хоккеист является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Магнитки» (2014, 2016). В прошлом сезоне Антипин сыграл в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 24 (6+18) очка. Кроме того, в 18 играх плей-офф на его счету 11 (7+4) очков. В 10 матчах чемпионата мира—2017 защитник отметился четырьмя результативными передачами.

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